Riforma Pensioni ultime news oggi | allarme per la spesa | nel 2023 rischio 300 mil

(Di sabato 17 ottobre 2020) Rispetto al 2019 lein Italia quest’anno costeranno sette miliardi di € in più. Infatti se nel 2019 sono stati spesi per lastica circa 275 miliardi di € quest’anno si arriverà a spendere almeno 282miliardi di €. E secondo le proiezioni dei tecnici del Ministero del Tesoro nei prossimi tre anni si rischia di superare quota 300 miliardi di € l’anno. In pratica secondo la nota di aggiornamento al Def (NADEF) approvata recentemente dal Consiglio dei Ministri lastica nell’arco dei prossimi tre anni è quella che crescerà in maniera più cospicua. Più di stipendi pubblici, più di investimenti pubblici, più di sanità.novità ...