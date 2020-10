Ridurre il rischio contagio all’ospedale di Polla: l’appello dei sindacalisti della Uil Fpl (Di sabato 17 ottobre 2020) Tempo di lettura: 2 minutiProvvedimenti urgenti per Ridurre il rischio contagio all’ospedale di Polla. A chiederlo sono i sindacalisti della Uil Fpl provinciale, Enza Cirigliano, Luigi Esposito Piccolo, Giuseppe Procaccio, Antonio Cervone e Vincenzo D’Alto. “Il personale pulizie e ausiliario, sia assegnato al reparto in modo stabile e non venga utilizzato a rotazione nelle varie Unità Operative come spesso accade, onde evitare che nel caso si riscontri positività al Covid19, deve effettuare screening un numero elevato di operatori e pazienti. Diventa necessaria l’attivazione, presso la direzione generale, di ogni utile azione al fine di attivare con urgenza il laboratorio per sviluppo tamponi già come ... Leggi su anteprima24 (Di sabato 17 ottobre 2020) Tempo di lettura: 2 minutiProvvedimenti urgenti perilall’ospedale di. A chiederlo sono iUil Fpl provinciale, Enza Cirigliano, Luigi Esposito Piccolo, Giuseppe Procaccio, Antonio Cervone e Vincenzo D’Alto. “Il personale pulizie e ausiliario, sia assegnato al reparto in modo stabile e non venga utilizzato a rotazione nelle varie Unità Operative come spesso accade, onde evitare che nel caso si riscontri positività al Covid19, deve effettuare screening un numero elevato di operatori e pazienti. Diventa necessaria l’attivazione, presso la direzione generale, di ogni utile azione al fine di attivare con urgenza il laboratorio per sviluppo tamponi già come ...

StampaProvvedimenti urgenti per ridurre il rischio contagio all’ospedale di Polla. A chiederlo sono i sindacalisti della Uil Fpl provinciale, Enza Cirigliano, Luigi Esposito Piccolo, Giuseppe Procacci ...

La nuova stretta contro il virus

Se non vuoi far entrare il virus nelle Rsa bisogna ridurre le infezioni all’esterno ... Se però non si trova la prossima estate rischia di essere più difficile di quella passata che aveva beneficiato ...

