Ricoverata con il cancro nell'ospedale blindato per il Covid, le amiche noleggiano una gru per salutarla dalla finestra (Di sabato 17 ottobre 2020) Un'amicizia che supera tutti gli ostacoli e varca i confini. Dodici donne disposte a tutto quelle che sono arrivate a noleggiare una gru per poter rivedere - dopo mesi - una loro amica ammalata di ... Leggi su leggo (Di sabato 17 ottobre 2020) Un'amicizia che supera tutti gli ostacoli e varca i confini. Dodici donne disposte a tutto quelle che sono arrivate a noleggiare una gru per poter rivedere - dopo mesi - una loro amica ammalata di ...

LabuanDi : @borghi_claudio Capisco!!!Sono stata ricoverata alla Mangiagalli per controllare come sta 'Calimero/a', mi avevano… - DBZ_maria : @piellezeta @Antigon25386936 @affittozorro @Iperbole_ Non sono comunque 100 000. Qualche anno fa sono stata ricover… - leggoit : Ricoverata con il cancro nell'ospedale blindato per il Covid, le amiche noleggiano una gru per salutarla dalla fine… - MarinaDUnicaluX : @aldo_belvidio @123stoka @fra_schiavinato @SoniaLaVera No no, dimenticate che esistono i video. Gente ricoverata sa… - Daniela61755497 : @Penelop02897772 Ci sono passata questa primavera , in piena emergenza Covid la mamma ricoverata con infarto, è sta… -

Ultime Notizie dalla rete : Ricoverata con Ricoverata con il cancro nell'ospedale blindato per il Covid, le amiche noleggiano una gru per salutarla dalla finestra VIDEO Leggo.it Continua a salire il numero dei contagi

I nuovi positivi sono 155. Il giorno prima erano 128. Nei normali reparti ospedalieri ci sono ricoverati 63 malati di covid. In terapia intensiva sono 7. Uno in più rispetto all'altro ieri. Salgono da ...

Tremenda violenza nel Napoletano: per una sigaretta fa esplodere l’occhio di un uomo

Con due dita gli ha estratto l’occhio sinistro e gli ha fatto esplodere il bulbo oculare destro. Ora e’ in carcere per lesioni aggravate. La sua vittima e’ ricoverato in prognosi riservata, ma non in ...

I nuovi positivi sono 155. Il giorno prima erano 128. Nei normali reparti ospedalieri ci sono ricoverati 63 malati di covid. In terapia intensiva sono 7. Uno in più rispetto all'altro ieri. Salgono da ...Con due dita gli ha estratto l’occhio sinistro e gli ha fatto esplodere il bulbo oculare destro. Ora e’ in carcere per lesioni aggravate. La sua vittima e’ ricoverato in prognosi riservata, ma non in ...