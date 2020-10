Ricordate il piccolo genio Malcolm? Frankie Muniz oggi, dopo la terribile malattia: non ricorda di aver girato la serie (Di sabato 17 ottobre 2020) Frankie Muniz, l’attore protagonista della celebre serie tv Malcolm in the middle, che ha fatto compagnia ad un’intera generazione conquistandosi uno spazietto nel cuore di tantissimi. oggi ‘Malcolm’ è un uomo di 34 anni: Frankie Muniz, che oltre al suo lavoro in televisione suona in una band, è un pilota di auto da corsa e ha recentemente partecipato alla versione statunitense di Ballando con le Stelle. Insomma, sono ben lontani i tempi in cui lo vedevamo cimentarsi in mirabolanti avventure al fianco del padre Hal (interpretato dal grande Bryan Cranston) e dei suoi scalmanati fratelli. Se i fan ricordano ogni battuta a memoria è invece tristissima la notizia che arriva in seguito ... Leggi su tuttivip (Di sabato 17 ottobre 2020), l’attore protagonista della celebretvin the middle, che ha fatto compagnia ad un’intera generazione conquistandosi uno spazietto nel cuore di tantissimi.’ è un uomo di 34 anni:, che oltre al suo lavoro in televisione suona in una band, è un pilota di auto da corsa e ha recentemente partecipato alla versione statunitense di Ballando con le Stelle. Insomma, sono ben lontani i tempi in cui lo vedevamo cimentarsi in mirabolanti avventure al fianco del padre Hal (interpretato dal grande Bryan Cranston) e dei suoi scalmanati fratelli. Se i fanno ogni battuta a memoria è invece tristissima la notizia che arriva in seguito ...

Ultime Notizie dalla rete : Ricordate piccolo Sale sceglie l'ex grigio Larganà - Il piccolo Il Piccolo Si ricorda il beato Baldassarre Ravaschieri

Il beato Baldassarre Ravaschieri Il beato Baldassarre Ravaschieri da Chiavari nasce nel 1419. Francescano, entra nei Minori Osservanti. In seguito ricopre gli incarichi di Padre Guardiano di Chiavari ...

Baglio-Piccolo: Raggi prova scaricabarile su Ama

Roma - Questa la nota delle consigliere del PD Capitolino Valeria Baglio e Ilaria Piccolo: "A distanza di 2 giorni l'assessore ai rifiuti Katia Ziantoni ...

