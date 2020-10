Renato Lori | uno scenografo alla guida dell’Accademia di Belle Arti di Napoli

(Di sabato 17 ottobre 2020) E’il nuovo direttore dell’Accademia didiper il triennio 2020-2023. L’esito arriva dopo due giorni di votazioni, in via telematica.era in corsa con Giovanna Cassese e Dario Giugliano. Il risultato definitivo e’ stato raggiunto al secondo turno al termine del ballottaggio tra Cassese e il neo eletto. La direzione disegue al doppio mandato di Giuseppe Gaeta,dell’Accademia dal 2014.teatrale e cinematografico, ha 65 anni e si e’ diplomato nel 1978 in scenografia proprio all’Accademia; docente dal 1996, ha insegnato Scenografia a Milano, Bari, ...

E’ Renato Lori il nuovo direttore dell’Accademia di belle arti di Napoli per il triennio 2020-2023. L’esito arriva dopo due giorni di votazioni, in via telematica. Lori era in corsa con Giovanna Casse ...Vanta al suo attivo collaborazioni con registi prestigiosi come Ugo Gregoretti, Mauro Bolognini, Franco Pero', Tony Servillo, Vincenzo Salemme, Carlo Buccirosso, Francis Ford Coppola, Massimo Martella ...