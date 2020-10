Regione Campania, potenziato servizio trasporto pubblico: 350 autobus aggiuntivi (Di sabato 17 ottobre 2020) Tempo di lettura: < 1 minutoAttraverso una nota la Regione Campania fa sapere che si sta procedendo a un potenziamento del servizio di trasporto pubblico per far fronte alla diffusione dell’epidemia da Covid-19. “La Regione Campania – si legge nella nota -, d’intesa con l’Unità di Crisi, è impegnata a potenziare e garantire il servizio di trasporto pubblico in condizioni di sicurezza. Per garantire la continuità del servizio di trasporto pubblico locale nel rispetto delle regole di contrasto alla diffusione del COVID-19, ha autorizzato servizi di trasporto pubblico aggiuntivo per il ... Leggi su anteprima24 (Di sabato 17 ottobre 2020) Tempo di lettura: < 1 minutoAttraverso una nota lafa sapere che si sta procedendo a un potenziamento deldiper far fronte alla diffusione dell’epidemia da Covid-19. “La– si legge nella nota -, d’intesa con l’Unità di Crisi, è impegnata a potenziare e garantire ildiin condizioni di sicurezza. Per garantire la continuità deldilocale nel rispetto delle regole di contrasto alla diffusione del COVID-19, ha autorizzato servizi diaggiuntivo per il ...

petergomezblog : Caos tamponi in Campania, nella lista della Regione anche laboratori che non li fanno o chiusi da 10 anni. La prova… - Agenzia_Ansa : #Covid schizzano i contagi oltre quota 5mila. 28 i decessi. I tamponi oltre 128mila. La Lombardia torna la prima re… - TgLa7 : #Covid19 A trainare il boom di casi è la #Lombardia +1844, seguita da #Campania +818, #Veneto +657, #Toscana +575 e… - Frankf1842 : RT @ilfattoblog: Covid, il questionario della Regione Campania chiede i sintomi a tutti. Anche ai deceduti [LEGGI] @januariapiromal https:… - GIANNNPAN : RT @potere_alpopolo: Insieme a famiglie, bambini e docenti siamo venuti a dire a @VincenzoDeLuca che #chiudere la scuola non è la soluzione… -

Ultime Notizie dalla rete : Regione Campania COVID-19, AGGIORNAMENTO - Primo Piano Regione Campania Sanità, esperti si confrontano in Regione Campania: “Necessario un maggior impiego dei farmaci biosimilari”

Consigliere del Presidente della Regione Campania per la Sanità “A dieci anni dall’introduzione sul mercato dei farmaci biosimilari, l’orientamento della Regione Campania è basato sul confronto ...

Bar che aggirano il Dpcm: a Catanzaro Lido e Bologna due locali che aprono dopo mezzanotte

Entrambi infatti sfruttano un vuoto legislativo, dato che si parla sì di chiusura entro le 24, ma non è menzionato l’orario di riapertura dei locali ...

Consigliere del Presidente della Regione Campania per la Sanità “A dieci anni dall’introduzione sul mercato dei farmaci biosimilari, l’orientamento della Regione Campania è basato sul confronto ...Entrambi infatti sfruttano un vuoto legislativo, dato che si parla sì di chiusura entro le 24, ma non è menzionato l’orario di riapertura dei locali ...