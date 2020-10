Reggio Emilia. Anziani e disabili: da oggi stop di 30 giorni a visite in struttura (Di sabato 17 ottobre 2020) Nella seduta del 15 ottobre l’Ufficio di presidenza della Conferenza territoriale sociale e sanitaria (Ctss) di Reggio Emilia ha adottato una delibera che raccomanda agli enti gestori la sospensione temporanea per 30 giorni – a partire da oggi, sabato 17 ottobre – degli accessi ai visitatori nelle strutture residenziali per Anziani e persone affette da disabilità. La decisione, presa all’unanimità dall’Ufficio di presidenza della Ctss, guidato dal presidente della Provincia Giorgio Zanni, è finalizzata a garantire la massima tutela possibile agli ospiti ed ai lavoratori di queste strutture, a seguito del quadro epidemiologico legato all’infezione da SARS-CoV-2 e al preoccupante aumento dei casi delle ultime ... Leggi su laprimapagina (Di sabato 17 ottobre 2020) Nella seduta del 15 ottobre l’Ufficio di presidenza della Conferenza territoriale sociale e sanitaria (Ctss) diha adottato una delibera che raccomanda agli enti gestori la sospensione temporanea per 30– a partire da, sabato 17 ottobre – degli accessi ai visitatori nelle strutture residenziali pere persone affette datà. La decisione, presa all’unanimità dall’Ufficio di presidenza della Ctss, guidato dal presidente della Provincia Giorgio Zanni, è finalizzata a garantire la massima tutela possibile agli ospiti ed ai lavoratori di queste strutture, a seguito del quadro epidemiologico legato all’infezione da SARS-CoV-2 e al preoccupante aumento dei casi delle ultime ...

