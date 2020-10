Record di contagi in Lombardia. Fontana capitola e firma l’ordinanza. In 24 ore registrati 2.419 nuovi casi, 1.319 a Milano. Stretta su scuole, sport e movida. Niente visite nelle Rsa (Di sabato 17 ottobre 2020) Giro di vite sulla movida, didattica a distanza, seppure a rotazione, e stop a diverse attività sportive. Davanti all’ennesima impennata di contagi e continuando ad essere la regione con il maggior numero di nuovi positivi, al Pirellone ieri hanno deciso di dare una Stretta. Preoccupante soprattutto l’aumento dei ricoveri, partendo da quelli nelle terapie intensive. Il governatore Attilio Fontana ha quindi preparato un’ordinanza da far entrare in vigore oggi. IL DATO. Ieri, dopo che in Italia per la prima volta è stato superato il numero di diecimila nuovi casi di Covid-19 in sole 24 ore, in Lombardia sono stati registratri ben 2.419 nuovi positivi. In nessuna regione ... Leggi su lanotiziagiornale (Di sabato 17 ottobre 2020) Giro di vite sulla, didattica a distanza, seppure a rotazione, e stop a diverse attivitàive. Davanti all’ennesima impennata die continuando ad essere la regione con il maggior numero dipositivi, al Pirellone ieri hanno deciso di dare una. Preoccupante soprattutto l’aumento dei ricoveri, partendo da quelliterapie intensive. Il governatore Attilioha quindi preparato un’ordinanza da far entrare in vigore oggi. IL DATO. Ieri, dopo che in Italia per la prima volta è stato superato il numero di diecimiladi Covid-19 in sole 24 ore, insono stati registratri ben 2.419positivi. In nessuna regione ...

