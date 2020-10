Quell'eroina "regalata" e fatale: 'I punti oscuri su Maria Chiara' (Di sabato 17 ottobre 2020) Sofia Dinolfo Secondo l'avvocato e docente di criminologia Elisabetta Aldrovandi "dire che Maria Chiara aveva voluto la droga come regalo di compleanno non è assolutamente una giustificazione che può sminuire la responsabilità di Francesco Gnucci" Aveva chiesto della droga come regalo di compleanno. eroina per festeggiare il 18esimo anno di età. Una dose che è costata la vita a Maria Chiara Privitali, la neomaggiorenne che si era rivolta al fidanzato, Francesco Gnucci, più grande di tre anni e tossicodipendente. I due si sono così allontanati dalla loro città di Amelia per raggiungere Roma e acquistare lo stupefacente pagato 20 euro. Poi l’inaspettato: dopo l’assunzione della droga Maria ... Leggi su ilgiornale (Di sabato 17 ottobre 2020) Sofia Dinolfo Secondo l'avvocato e docente di criminologia Elisabetta Aldrovandi "dire cheaveva voluto la droga come regalo di compleanno non è assolutamente una giustificazione che può sminuire la responsabilità di Francesco Gnucci" Aveva chiesto della droga come regalo di compleanno.per festeggiare il 18esimo anno di età. Una dose che è costata la vita aPrivitali, la neomaggiorenne che si era rivolta al fidanzato, Francesco Gnucci, più grande di tre anni e tossicodipendente. I due si sono così allontanati dalla loro città di Amelia per raggiungere Roma e acquistare lo stupefacente pagato 20 euro. Poi l’inaspettato: dopo l’assunzione della droga...

