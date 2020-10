Quando inizia la nuova edizione di Avanti un Altro? (Di sabato 17 ottobre 2020) La nuova edizione di Avanti un Altro si farà nonostante l’emergenza coronavirus non sia passata. Paolo Bonolis e Luca Laurenti inizieranno le regitrazioni del preserale di Canale 5 da giovedì 22 ottobre. Da gennaio quindi dovrebbe tornare in onda con ben 170 puntate, ovvero le 50 mai trasmesse della scorsa edizione e le 120 puntate della decima e nuova edizione. Quando inzia Avanti un Altro? Nonostante le incertezze come più volte dichiarato da Stefano Jurgens, autore storico del game, e da Paolo Bonolis, finalmente sappiamo che il 22 ottobre inizieranno le riprese di Avanti un Altro. Sappiamo anche che la ... Leggi su spettacolo.periodicodaily (Di sabato 17 ottobre 2020) Ladiunsi farà nonostante l’emergenza coronavirus non sia passata. Paolo Bonolis e Luca Laurenti inizieranno le regitrazioni del preserale di Canale 5 da giovedì 22 ottobre. Da gennaio quindi dovrebbe tornare in onda con ben 170 puntate, ovvero le 50 mai trasmesse della scorsae le 120 puntate della decima einziaun? Nonostante le incertezze come più volte dichiarato da Stefano Jurgens, autore storico del game, e da Paolo Bonolis, finalmente sappiamo che il 22 ottobre inizieranno le riprese diun. Sappiamo anche che la ...

