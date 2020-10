Puglia, altri 350 positivi al Covid: la media resta alta, 5% tamponi,, 49 ricoveri in un giorno. Anche 2 morti. Medici: rischio nuovo ... (Di sabato 17 ottobre 2020) Trend sempre stabile in Puglia sui nuovi contagi da Covid 19. Il bollettino diffuso dalla Regione conferma ancora una volta la tendenza di questi ultimi giorni in cui la curva dei contagi si è ... Leggi su lagazzettadelmezzogiorno (Di sabato 17 ottobre 2020) Trend sempre stabile insui nuovi contagi da19. Il bollettino diffuso dalla Regione conferma ancora una volta la tendenza di questi ultimi giorni in cui la curva dei contagi si è ...

GravinaLiveIt : #Gravina Coronavirus, in Puglia 350 contagi e 2 decessi. In provincia di Bari altri 158 casi - PugliaStream : Altri 350 casi e due morti in Puglia Allarme a Bari , 158 contagiati - HerisLopez : RT @corrmezzogiorno: #Bari Altri 350 casi, 158 sono a Bari Ora i positivi sono quasi 5.000 - corrmezzogiorno : #Bari Altri 350 casi, 158 sono a Bari Ora i positivi sono quasi 5.000 - francescomila18 : RT @MraCnz: Carissimi pugliesi se vince @RaffaeleFitto o ancora @micheleemiliano sappiate che chiuderanno altri ospedali costringendovi al… -