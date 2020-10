Professore decapitato, Meloni: «L’Europa colpita ancora una volta al cuore dal virus islamista» (Di sabato 17 ottobre 2020) Dolore e rabbia per la morte del Professore decapitato a Parigi. «L’Europa sconvolta dalla pandemia viene colpita ancora una volta al cuore dal virus islamista». Lo ha scritto su Facebook la leader di Fdi Giorgia Meloni. «in una banlieue parigina un Professore di Storia è stato decapitato perché avrebbe mostrato in classe delle vignette su Maometto in un corso sulla libertà d’espressione. Assistiamo inerti di fronte l’ennesima barbarie che si consuma sul suolo europeo. E piangiamo un’altra vittima del fondamentalismo che dilaga in Occidente. Il nostro cordoglio e la nostra solidarietà al popolo ... Leggi su secoloditalia (Di sabato 17 ottobre 2020) Dolore e rabbia per la morte dela Parigi. «L’Europa scondalla pandemia vieneunaaldal». Lo ha scritto su Facebook la leader di Fdi Giorgia. «in una banlieue parigina undi Storia è statoperché avrebbe mostrato in classe delle vignette su Maometto in un corso sulla libertà d’espressione. Assistiamo inerti di fronte l’ennesima barbarie che si consuma sul suolo europeo. E piangiamo un’altra vittima del fondamentalismo che dilaga in Occidente. Il nostro cordoglio e la nostra solidarietà al popolo ...

