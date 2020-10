Professore decapitato a Parigi, il killer sarebbe stato un 18enne ceceno. Fermati cinque famigliari (Di sabato 17 ottobre 2020) È un 18enne di origine cecena e nato a Mosca il sospettato che ha decapitato il Professore di storia Samuel P. vicino una scuola a Conflans-Sainte-Honorine, alla periferia ovest di Parigi. Nella notte la polizia, che indaga per terrorismo, ha fermato altre cinque persone, tra cui un minorenne, tutti famigliari del 18enne. L’agguato è scattato nel pomeriggio di ieri, 16 ottobre, quando il Professore aveva finito le lezioni ed era appena uscito da scuola. Il 18enne lo avrebbe aggredito con un coltello e gli ha tagliato la testa gridando: «Allah u akbar». Prima di essere ucciso in uno scontro a fuoco con la polizia, il killer è riuscito a condividere su Twitter le immagini della ... Leggi su open.online (Di sabato 17 ottobre 2020) È undi origine cecena e nato a Mosca il sospettato che haildi storia Samuel P. vicino una scuola a Conflans-Sainte-Honorine, alla periferia ovest di. Nella notte la polizia, che indaga per terrorismo, ha fermato altrepersone, tra cui un minorenne, tuttidel. L’agguato è scattato nel pomeriggio di ieri, 16 ottobre, quando ilaveva finito le lezioni ed era appena uscito da scuola. Illo avrebbe aggredito con un coltello e gli ha tagliato la testa gridando: «Allah u akbar». Prima di essere ucciso in uno scontro a fuoco con la polizia, ilè riuscito a condividere su Twitter le immagini della ...

