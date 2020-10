Prof. decapitato in Francia, sui social dilaga l’hashtag #jesuisprof: l’insegnante ucciso si chiamava Samuel Paty [FOTO] (Di sabato 17 ottobre 2020) #jesuisProf è stamani l’hashtag più diffuso sui social francesi dopo la terribile decapitazione del Professore che aveva mostrato in classe caricature di Maometto agli allievi in banlieue di Parigi. Su Twitter dilagano messaggi di sostegno alla libertà d’espressione e di orrore per l’azione compiuta dal diciottenne di origine cecena di cui è stata confermata l’identità. L’insegnante è stato decapitato da un giovane già noto alla polizia per reati comuni ma non era mai stato arrestato e non era sospetto di radicalizzazione. Fra le 9 persone in stato di fermo questa mattina ci sono 2 genitori di studenti del Professore ucciso, un uomo e una donna, che avevano avuto una lite con ... Leggi su meteoweb.eu (Di sabato 17 ottobre 2020) #jesuisè stamani l’hashtag più diffuso suifrancesi dopo la terribile decapitazione delessore che aveva mostrato in classe caricature di Maometto agli allievi in banlieue di Parigi. Su Twitterno messaggi di sostegno alla libertà d’espressione e di orrore per l’azione compiuta dal diciottenne di origine cecena di cui è stata confermata l’identità. L’insegnante è statoda un giovane già noto alla polizia per reati comuni ma non era mai stato arrestato e non era sospetto di radicalizzazione. Fra le 9 persone in stato di fermo questa mattina ci sono 2 genitori di studenti delessore, un uomo e una donna, che avevano avuto una lite con ...

Agenzia_Ansa : Francia: professore decapitato, fermate 4 persone tra cui un minorenne - MediasetTgcom24 : Prof decapitato a Parigi, arrestate altre cinque persone #parigi - Corriere : Francia, prof decapitato in strada: mostrò in classe le vignette di Charlie Hebdo. Ucc... - tatjanak1 : RT @giuliomeotti: Samuel Paty, il prof decapitato per aver difeso in classe i nostri valori dall’esercito di fanatici islamici. Delle chiac… - missspela : RT @giuliomeotti: Samuel Paty, il prof decapitato per aver difeso in classe i nostri valori dall’esercito di fanatici islamici. Delle chiac… -