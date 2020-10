(Di sabato 17 ottobre 2020)- Poker dellasui campioni in carica dell'. Due reti per tempo per la formazione giallorossa che, nella prima frazione va avanti con Tall e raddoppia con Zalewski . Poi l'...

JuventusFCYouth : I prossimi impegni dell'#Under19 di Mister Bonatti ??? ?? Ascoli ?? Venerdì 16 ottobre 15:00 ?? Sampdoria ?? Domenica… - siamo_la_Roma : ?? Alberto #DeRossi analizza la vittoria contro l'#Atalanta ? La #Primavera giallorossa si è imposta per 4-0 ?? Le… - milanista81 : RT @tvdellosport: ?? PRIMAVERA - 4^ giornata ?? ROMA-ATALANTA: 4-0 ?? Continua la striscia positiva della #Roma con il poker all’#Atalanta… - tvdellosport : ?? PRIMAVERA - 4^ giornata ?? ROMA-ATALANTA: 4-0 ?? Continua la striscia positiva della #Roma con il poker all’… - sportli26181512 : #Primavera Roma, che poker! Battuta l'Atalanta 4-0: Nel primo tempo, sblocca Tall e Zalewski raddoppia. Nella ripre… -

Ultime Notizie dalla rete : Primavera Roma

Il punteggio si sblocca in avvio: al 2' la Roma passa immediatamente in vantaggio. Podgoreanu, dopo aver ricevuto la palla da Providence, mette in mezzo un pallone sul quale Tall interviene di testa ...ROMA - Poker della Roma Primavera sui campioni in carica dell'Atalanta. Due reti per tempo per la formazione giallorossa che, nella prima frazione va avanti con Tall e raddoppia c ...