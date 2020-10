Previsioni Meteo Toscana: domani nebbie e nuvolosità irregolare (Di sabato 17 ottobre 2020) Il Lamma (Consorzio tra Regione Toscana e CNR specializzato in Meteorologia, climatologia, sistemi informativi geografici e geologia) comunica le Previsioni Meteo per la Toscana i prossimi giorni. domani in nottata nuvolosità irregolare, più consistente sulla costa e in Arcipelago dove non si escludono locali, deboli, piogge. Poco nuvoloso per il resto della giornata, salvo addensamenti pomeridiani sui rilievi nel pomeriggio. nebbie al mattino nelle valli in dissolvimento. Venti: deboli variabili o assenti. Mari: poco mossi. Temperature: stazionarie, su valori leggermente inferiori alla media. Lunedì 19 sereno o poco nuvoloso con locali annuvolamenti nel pomeriggio sui rilievi. Probabile formazione di banchi di nebbia in ... Leggi su meteoweb.eu (Di sabato 17 ottobre 2020) Il Lamma (Consorzio tra Regionee CNR specializzato inrologia, climatologia, sistemi informativi geografici e geologia) comunica leper lai prossimi giorni.in nottata nuvolosità, più consistente sulla costa e in Arcipelago dove non si escludono locali, deboli, piogge. Poco nuvoloso per il resto della giornata, salvo addensamenti pomeridiani sui rilievi nel pomeriggio.al mattino nelle valli in dissolvimento. Venti: deboli variabili o assenti. Mari: poco mossi. Temperature: stazionarie, su valori leggermente inferiori alla media. Lunedì 19 sereno o poco nuvoloso con locali annuvolamenti nel pomeriggio sui rilievi. Probabile formazione di banchi di nebbia in ...

