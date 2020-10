Premier League 2020 2021 | il Manchester City torna alla vittoria | Sterling affonda l’Arsenal

Leggi su sportface

(Di sabato 17 ottobre 2020) Ilnella quinta giornata della, superando l’Arsenal per 1-0 all’Etihad Stadium al termine di un match molto tirato e non propriamente spettacolare. Dopo aver raccolto un solo punto nelle ultime due di campionato, gli uomini di Guardiola iniziano la risalita in classifica portandosi a 7 punti. Seconda sconfitta per l’Arsenal, che rimane fermo a quota 9 in quinta posizione provvisoria. La cronaca – Ilprova a fare la partita fin dall’inizio, con Aguero subito reattivo e pericoloso. L’Arsenal prova a rialzare la testa ma proprio nel momento migliore degli ospiti ecco che ilpassa in vantaggio: ...