Post Cosenza-Cittadella: le dichiarazioni degli allenatori (Di domenica 18 ottobre 2020) Oggi 17 Ottobre alle ore 14:00 si è tenuta la conferenza stampa Post Cosenza-Cittadella. La gara è stata combattuta ma alla fine le squadre si sono accontentate del pareggio. Gli allenatori hanno fatto chiarezza sugli obiettivi futuri e su quello che c’è da migliorare. Leggi anche: Cosenza-Cittadella 2020: le dichiariazioni pre-partita Cosenza-Cittadella: le dichiarazioni di Roberto Occhiuzzi L’allenatore del Cosenza Roberto Occhiuzzi ha rilasciato delle dichiarazioni al termine del match tra Cosenza e Cittadella: “Prestazione positiva. Dobbiamo essere più bravi quando incontriamo squadre che attaccano molto ... Leggi su sport.periodicodaily (Di domenica 18 ottobre 2020) Oggi 17 Ottobre alle ore 14:00 si è tenuta la conferenza stampa. La gara è stata combattuta ma alla fine le squadre si sono accontentate del pareggio. Glihanno fatto chiarezza sugli obiettivi futuri e su quello che c’è da migliorare. Leggi anche:2020: le dichiariazioni pre-partita: ledi Roberto Occhiuzzi L’allenatore delRoberto Occhiuzzi ha rilasciato delleal termine del match tra: “Prestazione positiva. Dobbiamo essere più bravi quando incontriamo squadre che attaccano molto ...

CosenzaChannel : Orsomarso, assessore regionale al Lavoro, dedica un post a Jole Santelli, scomparsa questa notte nella sua casa di… - ElenaElle10 : Vediamo se le fanno il tampone post mortem per dire che è morta di Coronavirus anziché di tumore... #JoleSantelli… - NarcononTop : Centro Terapeutico per Tossicodipendenti Cosenza - Cerchi un Centro Terapeutico per Tossicodipendenti che Intervien… - luigi_misasi : Buoni propositi post Covid: Cosenza-Roma-next stop? Non ve lo dico. Ecco, iniziamo a pensare alla vita post epidemia e passerà prima! - NarcononTop : Comunità Terapeutica per Alcolisti Cosenza - Cerchi una Comunità Terapeutica per Alcolisti che Interviene Anche a C… -