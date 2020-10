Positivo il ministro degli Esteri austriaco Schallenberg: aveva incontrato Di Maio (Di sabato 17 ottobre 2020) Un altro fronte si è aperto: il ministro degli Esteri austriaco, Alexander Schallenberg, è risultato Positivo al coronavirus. Lo ha reso noto una portavoce del ministero. "C'è il sospetto" che il ... Leggi su globalist (Di sabato 17 ottobre 2020) Un altro fronte si è aperto: il, Alexander, è risultatoal coronavirus. Lo ha reso noto una portavoce del ministero. "C'è il sospetto" che il ...

globalistIT : Positivo il ministro degli Esteri austriaco Schallenberg: aveva incontrato Di Maio

Lo ha detto il ministro dell'Università e della ricerca Gaetano Manfredi spiegando che "in condizioni straordinarie ci vogliono strumenti straordinari". "In arrivo nuove misure restrittive" - Il ...

Coprifuoco e mini lockdown, in vertice notturno le ipotesi del Governo

Ieri i nuovi positivi hanno sfondato quota 10 mila ... Intanto questa sera dovrebbe tenersi il Consiglio dei ministri chiamato a dare il via libera alla legge di bilancio.

