Positivi Serie A, quanti sono i casi di Covid nelle squadre (Di sabato 17 ottobre 2020) Dopo la sosta per le Nazionali, la Serie A riparte con i primi anticipi della quarta giornata . Nel frattempo la curva dei contagi da Covid-19 continua a salire e senza che i calciatori e i membri ...

Ultime Notizie dalla rete : Positivi Serie Covid, da Ronaldo a Nainggolan: i giocatori di Serie A positivi Sky Tg24 Parma, i positivi al Covid sono 6. Liverani convoca 20 giocatori

Dei quattro giocatori tre sono asintomatici e uno leggermente sintomatico. In accordo con le regole del protocollo della Serie A... Parma, i positivi al Covid sono 6. Liverani convoca 20 giocatori ...

Salernitana-Pisa 4-1, tonfo dei nerazzurri all'Arechi

Addirittura quattro, un passivo anche troppo severo per un Pisa che all'Arechi contro la Salernitana rimedia la sconfitta più pesante in serie B dal 4-1 subito all ... entrati in contatto con ...

