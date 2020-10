Positivi nel Torino | Crotone e Parma Il Covid non molla la presa sul campionato che riparte

Leggi su huffingtonpost

(Di sabato 17 ottobre 2020)la serie A dopo la sosta delle nazionali e ilnonla. Tre nuovitra.Ilcolpisce anche ilcalcio. Alla vigilia della partita contro la Juventus, in programma questo pomeriggio, il club ha reso noto che il calciatore Denis Dragus, di rientro dagli impegni con la nazionale rumena Under 21, è stato sottoposto a test molecolare risultando positivo al-19.Ilcomunica in una nota che nell’ambito dei consueti test per la rilevazione del-19 sono stati riscontrati tre casi dità: un calciatore della prima squadra e due membri dello staff. I ...