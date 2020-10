Positiva al coronavirus viola la quarantena e prende il treno: fermata (Di sabato 17 ottobre 2020) La donna è stata identifica e denunciata, mentre il vagone su cui viaggiava è stato sanificato e i passeggeri tutti spostati in unico sito per gli esami del caso. treno (Facebook)La donna è stata identificate e fermata dalla polizia. Poi la constatazione che per la signora, una 37enne rumena, c’era l’obbligo di quarantena. La donna infatti, era risultata Positiva al coronavirus. Positiva, con obbligo di quarantena e se ne andata tranquillamente in treno, avanti e indietro. Subito fermata dalle forze dell’ordine la donna è stata in affidamento agli operatori sanitari. Questi l’hanno accompagnata subito presso la sua abitazione. Paura e sgomento sul ... Leggi su chenews (Di sabato 17 ottobre 2020) La donna è stata identifica e denunciata, mentre il vagone su cui viaggiava è stato sanificato e i passeggeri tutti spostati in unico sito per gli esami del caso.(Facebook)La donna è stata identificate edalla polizia. Poi la constatazione che per la signora, una 37enne rumena, c’era l’obbligo di. La donna infatti, era risultataal, con obbligo die se ne andata tranquillamente in, avanti e indietro. Subitodalle forze dell’ordine la donna è stata in affidamento agli operatori sanitari. Questi l’hanno accompagnata subito presso la sua abitazione. Paura e sgomento sul ...

