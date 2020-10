Positiva al Coronavirus, viaggia sul treno: denunciata romena (Di sabato 17 ottobre 2020) Federico Garau La donna, che avrebbe dovuto trovarsi in isolamento all'interno della propria abitazione, è stata sorpresa dalla Polfer a bordo di un treno regionale. Il convoglio è stato evacuato e quindi sanificato, mentre per la 37enne è scattata una denuncia Momenti di grande tensione a bordo di un treno regionale in servizio lungo la tratta Terni-Terontola, dove una donna di nazionalità romena Positiva al Coronavirus è stata fermata e successivamente denunciata dagli agenti della polizia ferroviaria di Perugia. Secondo quanto riferito dall'"Ansa", la straniera, una 37enne, aveva l'obbligo di rimanere all'interno della propria abitazione proprio per il fatto di essere risultata Positiva al Sars-Cov-2, ma quest'ultima, ... Leggi su ilgiornale (Di sabato 17 ottobre 2020) Federico Garau La donna, che avrebbe dovuto trovarsi in isolamento all'interno della propria abitazione, è stata sorpresa dalla Polfer a bordo di unregionale. Il convoglio è stato evacuato e quindi sanificato, mentre per la 37enne è scattata una denuncia Momenti di grande tensione a bordo di unregionale in servizio lungo la tratta Terni-Terontola, dove una donna di nazionalitàalè stata fermata e successivamentedagli agenti della polizia ferroviaria di Perugia. Secondo quanto riferito dall'"Ansa", la straniera, una 37enne, aveva l'obbligo di rimanere all'interno della propria abitazione proprio per il fatto di essere risultataal Sars-Cov-2, ma quest'ultima, ...

