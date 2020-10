Porro candidato sindaco a Roma e leader di FI? Lui nega e incorona la Meloni: «È umana e spontanea» (Di sabato 17 ottobre 2020) “Non ci penso proprio. Nessuna delle due”. Nicola Porro risponde così al Foglio quando gli viene chiesto se intenda candidarsi a sindaco di Roma e puntare alla leadership di Forza Italia. “Cominciamo a dire che la possibilità non esiste e che non sono interessato a candidarmi. Ma ti pare che una città così complessa può essere guidata da un giornalista?”. Nicola Porro e la corsa a sindaco di Roma E allora perché la destra anziché fare le primarie sta mettendo su un palinsesto? “Perché gli mancano i competenti. Quando sono a corto di buoni amministratori cercano tra i giornalisti”. E su Forza Italia dice: “Azzeramento del 90 per cento della classe dirigente di Fi. Andrebbero ... Leggi su secoloditalia (Di sabato 17 ottobre 2020) “Non ci penso proprio. Nessuna delle due”. Nicolarisponde così al Foglio quando gli viene chiesto se intenda candidarsi adie puntare allaship di Forza Italia. “Cominciamo a dire che la possibilità non esiste e che non sono interessato a candidarmi. Ma ti pare che una città così complessa può essere guidata da un giornalista?”. Nicolae la corsa adiE allora perché la destra anziché fare le primarie sta mettendo su un palinsesto? “Perché gli mancano i competenti. Quando sono a corto di buoni amministratori cercano tra i giornalisti”. E su Forza Italia dice: “Azzeramento del 90 per cento della classe dirigente di Fi. Andrebbero ...

