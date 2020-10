Pontinia | festa di matrimonio con 82 persone | nel ristorante scatta il blitz dei carabinieri

Leggi su ilfattoquotidiano

(Di sabato 17 ottobre 2020) Unaper uncon più di 80 partecipanti, ain provincia di Latina, ha fattore ildei. “È grave e da irresponsabili quanto accaduto a, nonostante l’ordinanza restrittiva. Non si possono più fare feste e assembramenti di questa portata che mettono in discussione la salute dei partecipanti e del resto della comunità”, ha commentato l’assessore alla Sanità della regione Lazio, Alessio D’Amato. In effetti le nuove norme anti-Covid, contenute nel dpcm firmato il 13 ottobre, con valenza fino al 13 novembre, prevedono per le feste private un massimo di 30. E aa festeggiare dentro un ...