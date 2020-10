Ponte Morandi, i periti del gip chiedono nuove analisi sugli stralli (Di sabato 17 ottobre 2020) La relazione dei periti del gip, per il secondo incidente probatorio sul crollo del Morandi, slitta di un mese. Avrebbe dovuto essere consegnata entro il 30 ottobre, ma i tre periti hanno chiesto una proroga dopo che i consulenti di Autostrade hanno depositato la relazione in cui evidenziano un grave difetto di costruzione all’interno dello strallo della pila 9. Si tratterebbe di una bolla d’aria nel refolo, dovuta al minore quantitativo di calcestruzzo iniettato rispetto al progetto originario. Ora i periti vogliono esaminare tutti i 3248 fili contenuti nel reperto 132, che fa appunto parte dello strallo della pila 9, crollata il 14 agosto 2018. In questo mese ottenuto in più, i periti dovranno analizzare, spiega il Secolo, “la misura del diametro minimo di ciascun filo” ... Leggi su ilnapolista (Di sabato 17 ottobre 2020) La relazione deidel gip, per il secondo incidente probatorio sul crollo del, slitta di un mese. Avrebbe dovuto essere consegnata entro il 30 ottobre, ma i trehanno chiesto una proroga dopo che i consulenti di Autostrade hanno depositato la relazione in cui evidenziano un grave difetto di costruzione all’interno dello strallo della pila 9. Si tratterebbe di una bolla d’aria nel refolo, dovuta al minore quantitativo di calcestruzzo iniettato rispetto al progetto originario. Ora ivogliono esaminare tutti i 3248 fili contenuti nel reperto 132, che fa appunto parte dello strallo della pila 9, crollata il 14 agosto 2018. In questo mese ottenuto in più, idovranno analizzare, spiega il Secolo, “la misura del diametro minimo di ciascun filo” ...

