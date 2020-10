Politano: “Era la partita che avevamo preparato” (Di sabato 17 ottobre 2020) All’intervallo di Napoli-Atalanta, ai microfoni di Sky Sport p intervenuto Matteo Politano, autore del terzo gol per gli azzurri «Era quello che avevamo preparato Certo fare 4 gol all’Atlanta nei primi 45′ non è semplice. Ora dobbiamo continuare così perché la partita è ancora lunga” L'articolo Politano: “Era la partita che avevamo preparato” ilNapolista. Leggi su ilnapolista (Di sabato 17 ottobre 2020) All’intervallo di Napoli-Atalanta, ai microfoni di Sky Sport p intervenuto Matteo, autore del terzo gol per gli azzurri «Era quello chepreparato Certo fare 4 gol all’Atlanta nei primi 45′ non è semplice. Ora dobbiamo continuare così perché laè ancora lunga” L'articolo: “Era lachepreparato” ilNapolista.

