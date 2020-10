Pogba Juventus, beffato Paratici! Colpo di scena, spunta il rinnovo (Di sabato 17 ottobre 2020) Pogba Juventus – Il sogno di Paratici di riportare Paul Pogba in bianconero a parametro zero l’anno prossimo è destinato a restare tale. Come ribadito dal Manchester Evening News, infatti, i Red Devils hanno allungato di un anno la scadenza del contratto del francese, che sarà dunque legato al club inglese fino al 2022. Una doccia gelata per la Vecchia Signora, che durante il mercato estivo aveva avuto degli approcci informali con il procuratore del “Polpo”, quel Mino Raiola vero deus ex machina del suo approdo sotto la mole quattro stagioni or sono. Pogba Juventus, rinnovo con lo United Approcci che però non si sono mai tramutati in trattativa vera e propria, dato l’ostracismo ... Leggi su juvedipendenza (Di sabato 17 ottobre 2020)– Il sogno di Paratici di riportare Paulin bianconero a parametro zero l’anno prossimo è destinato a restare tale. Come ribadito dal Manchester Evening News, infatti, i Red Devils hanno allungato di un anno la scadenza del contratto del francese, che sarà dunque legato al club inglese fino al 2022. Una doccia gelata per la Vecchia Signora, che durante il mercato estivo aveva avuto degli approcci informali con il procuratore del “Polpo”, quel Mino Raiola vero deus ex machina del suo approdo sotto la mole quattro stagioni or sono.con lo United Approcci che però non si sono mai tramutati in trattativa vera e propria, dato l’ostracismo ...

