Phantom Isle | ‘Whip’ il nuovo singolo

(Di sabato 17 ottobre 2020) Il fantastico gruppo dei,, è pronto a creare una scena e ad aiutarci in questi tempi incerti con il loro“Whip”. Questo gruppo del Northamptonshire ha davvero resistito ad acque pericolose negli ultimi anni, con il loro bassista originale Matt Marchant che è tragicamente scomparso nel 2019. I quattro ragazzi hanno portato avanti e stanno affrontando quest’anno nell’unico modo in cui sanno come fare con un suono in stile New Wave che porta gli ascoltatori all’interno di un viaggio. ‘Whip’ è il terzodel 2020, nato da una jamming session dello scorso anno ed è una grande continuazione del frenetico ‘MAR V’ e ci trascina intorno all’ostacolo che è il 2020 e si ...