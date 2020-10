Pfizer: 'Vaccino, pronti chiedere l'autorizzazione per fine novembre'. Burioni: 'Abbiamo una data' (Di sabato 17 ottobre 2020) Su Twitter il virologo Roberto Burioni diffonde l'informazione secondo la quale il Vaccino per il Coronavirus arriverà in Italia a novembre: 'Abbiamo una data. Albert Bourla, amministratore delegato ... Leggi su corrieredellosport (Di sabato 17 ottobre 2020) Su Twitter il virologo Robertodiffonde l'informazione secondo la quale ilper il Coronavirus arriverà in Italia a: 'una. Albert Bourla, amministratore delegato ...

