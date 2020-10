Pastorale o diplomazia? Tutte le ambiguità del rapporto della Chiesa con la Cina

Leggi su ilprimatonazionale

(Di sabato 17 ottobre 2020) Roma, 17 ott – Che cosa distingue un Papa da un Presidente o da un uomo politico in generale? È semplice: il politico – specialmente in un mondo, come quello attuale, nel quale le ideologie hanno sempre meno peso – può mutare opinione, agire nel modo che ritiene di volta in volta in più opportuno, senza vincoli, tranne, si intende (se è un buon politico), la ragione di Stato e la legalità; un Papa, invece, è vincolato, nella sua azione, da principi superiori, che prescindono dalla sua persona e dal tempo e contesto in cui esercita la sua funzione, è vincolato da un insieme di valori che derivano da Dio. Il Papa è legato indissolubilmente all’azione dei suoi predecessori, vicari, come lui, di Cristo sulla Terra. Se così non fosse, cioè se il Papa potesse agire come il politico, la ...