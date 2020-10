Pago: vita privata, età, carriera, Instagram, amori, figlio e curiosità sul cantante (Di sabato 17 ottobre 2020) Cosa sappiamo della vita privata del cantante Pago? Abbastanza in realtà e questo grazie al fatto che l’artista ama condividere con il resto del mondo una parte della sua sfera personale. La partecipazione a vari reality show in particolare, ha fatto sì che l’artista si trovasse davanti alle telecamere in circostanze cariche di emozioni. Ma chi è Pago davvero? Ecco qualche informazione che lo riguarda. Chi è Pago: età, note biografiche, carriera e Instagram Pacifico Settembre, questo il vero nome di Pago, è nato a Quartu Sant’Elena, in Sardegna, il 30 Agosto del 1971. Appassionato di musica fin da piccolo, a 18 anni il ragazzo si è trasferito a Milano per coltivare il ... Leggi su pianetadonne.blog (Di sabato 17 ottobre 2020) Cosa sappiamo delladel? Abbastanza in realtà e questo grazie al fatto che l’artista ama condividere con il resto del mondo una parte della sua sfera personale. La partecipazione a vari reality show in particolare, ha fatto sì che l’artista si trovasse davanti alle telecamere in circostanze cariche di emozioni. Ma chi èdavvero? Ecco qualche informazione che lo riguarda. Chi è: età, note biografiche,Pacifico Settembre, questo il vero nome di, è nato a Quartu Sant’Elena, in Sardegna, il 30 Agosto del 1971. Appassionato di musica fin da piccolo, a 18 anni il ragazzo si è trasferito a Milano per coltivare il ...

