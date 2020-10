Pagelle Inter-Milan 1-2 LIVE, voti derby Serie A 2020-2021: Lukaku accorcia le distanze! (Di sabato 17 ottobre 2020) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE DELLE Pagelle Pagelle LIVE Inter-Milan Inter Handanovic 6.5: Para il rigore ad Ibrahimovic ma sulla ribattuta dello svedese non può nulla, incolpevole anche sulla rete dello 0-2. D’Ambrosio 5: Saltato troppo facilmente da Leao nell’azione dello 0-2. De Vrij 6: Kolarov 5.5: Incredibilmente ingenuo, atterra Ibrahimovic in area di rigore causando il penalty che porta al vantaggio rossonero. L’azione del 1-2 parte da una sua iniziativa. Hakimi 6.5: Uomo più pericoloso tra i nerazzurri insieme a Lautaro. Brozovic 6: Vidal 6: Perisic 6: Egoista in un paio di circostanze dove preferisce la conclusione telefonata rispetto al servizio per un compagno. Suo l’assist per Lukaku che ... Leggi su oasport (Di sabato 17 ottobre 2020) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTADELLEHandanovic 6.5: Para il rigore ad Ibrahimovic ma sulla ribattuta dello svedese non può nulla, incolpevole anche sulla rete dello 0-2. D’Ambrosio 5: Saltato troppo facilmente da Leao nell’azione dello 0-2. De Vrij 6: Kolarov 5.5: Incredibilmente ingenuo, atterra Ibrahimovic in area di rigore causando il penalty che porta al vantaggio rossonero. L’azione del 1-2 parte da una sua iniziativa. Hakimi 6.5: Uomo più pericoloso tra i nerazzurri insieme a Lautaro. Brozovic 6: Vidal 6: Perisic 6: Egoista in un paio di circostanze dove preferisce la conclusione telefonata rispetto al servizio per un compagno. Suo l’assist perche ...

Ultime Notizie dalla rete : Pagelle Inter Pagelle Inter-Milan 0-2 LIVE, voti derby Serie A 2020-2021: doppietta di uno scatenato Ibrahimovic! OA Sport Napoli Atalanta: tabellino, pagelle e highlights – VIDEO

Primo anticipo della Serie A TIM tra Napoli e Atalanta: tabellino, pagelle e highlights, come è finita la sfida del San Paolo.

Italia-Olanda, le pagelle: Barella, tecnica e visione. Chiesa delude

Il fantasista dell'Inter fa il doppio lavoro, dietro Chiellini e Donnarumma salvano tutto. E Immobile si divora il ...

