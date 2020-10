Osimhen | il significato della maglia esibita dal nigeriano

Leggi su giornal

(Di sabato 17 ottobre 2020) Ha da subito destato attenzione e curiosità l’esultanza con dedica di Victor, attaccantedel Napoli che trova il primo goal contro l’Atalanta: il centravanti africano ha infatti esibito davanti alle telecamere una maglietta con una dedica #Endsars, come atto di sensibilità contro quanto sta accadendo in Nigeria: la SARS infatti è una forza di polizia militarizzata che si è macchiata di violenza contro la popolazione locale. Victorleading Napoli to thump Atalanta 4-0 at Halftime.. at the same time joining the #EndSARS fight back home in Nigeria. pic.twitter.com/zcdkTke8IF — Rahman osman (@iamrahmanosman) October 17, 2020 Giornal.it.