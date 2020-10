Orgia con 50 persone (senza mascherina) per girare un porno: la polizia fa irruzione (Di sabato 17 ottobre 2020) Un attore e regista pornografico spagnolo è stato multato insieme a due assistenti per aver organizzato un'Orgia con 50 persone in un appartamento di Madrid in violazione delle restrizioni contro il coronavirus. Lo riporta "El Mundo". Ignacio Allende Fernandez, conosciuto con il nome d'arte di "Torbe", aveva reclamizzato l'evento sul suo sito internet come «Delitto contro la salute pubblica» e aveva convocato 50 uomini nel suo studio per fare sesso con una donna e riprenderli. L'annuncio non è però sfuggito alla polizia, che ha fatto irruzione nel locale nella serata di mercoledì scorso e ha sgomberato i presenti, alcuni dei quali hanno opposto resistenza affermando che stavano attendendo da tempo il loro turno. Gli uomini radunati per l'Orgia ... Leggi su iltempo (Di sabato 17 ottobre 2020) Un attore e registagrafico spagnolo è stato multato insieme a due assistenti per aver organizzato un'con 50in un appartamento di Madrid in violazione delle restrizioni contro il coronavirus. Lo riporta "El Mundo". Ignacio Allende Fernandez, conosciuto con il nome d'arte di "Torbe", aveva reclamizzato l'evento sul suo sito internet come «Delitto contro la salute pubblica» e aveva convocato 50 uomini nel suo studio per fare sesso con una donna e riprenderli. L'annuncio non è però sfuggito alla, che ha fattonel locale nella serata di mercoledì scorso e ha sgomberato i presenti, alcuni dei quali hanno opposto resistenza affermando che stavano attendendo da tempo il loro turno. Gli uomini radunati per l'...

Vitellozzo : RT @tempoweb: Orgia con 50 persone (senza mascherina) in #Spagna per girare un video porno: la polizia fa irruzione #Madrid #Torbe #iltempo… - Mydreamarethey_ : La più bella regione d’Italia: un’ orgia inaudita di colori, di profumi, di luci, una grande goduria ~Sigmund Freud… - HeelGianz : RT @tempoweb: Orgia con 50 persone (senza mascherina) in #Spagna per girare un video porno: la polizia fa irruzione #Madrid #Torbe #iltempo… - NaiveLeftist : RT @tempoweb: Orgia con 50 persone (senza mascherina) in #Spagna per girare un video porno: la polizia fa irruzione #Madrid #Torbe #iltempo… - riccardiologo : RT @tempoweb: Orgia con 50 persone (senza mascherina) in #Spagna per girare un video porno: la polizia fa irruzione #Madrid #Torbe #iltempo… -

Ultime Notizie dalla rete : Orgia con Pornoattore multato durante un'orgia: violate le norme sul distanziamento AGI - Agenzia Italia Covid, orgia per pellicola pornografica. Denunciati i responsabili

Un noto produttore di film pornografici ha organizzato un’orgia in un locale a Madrid. Denunciati i responsabili per violazione norme anti-covid.

orgia prima dell apocalisse 2

Le foto presenti su Dagospia.com sono state in larga parte prese da Internet,e quindi valutate di pubblico dominio. Se i soggetti o gli autori avessero qualcosa in contrario alla pubblicazione, non av ...

Un noto produttore di film pornografici ha organizzato un’orgia in un locale a Madrid. Denunciati i responsabili per violazione norme anti-covid.Le foto presenti su Dagospia.com sono state in larga parte prese da Internet,e quindi valutate di pubblico dominio. Se i soggetti o gli autori avessero qualcosa in contrario alla pubblicazione, non av ...