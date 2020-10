Ordine d’arrivo Giro d’Italia 2020 | risultato di oggi | Filippo Ganna si impone nella cronometro | Almeida guadagna sui rivali

Leggi su oasport

(Di sabato 17 ottobre 2020)ha preso il via la settimana decisiva deld’Italia. In programma c’era la quattordicesima tappa, ladel Prosecco, trentaquattro chilometri da Conegliano a Valdobbiadene. La prova è iniziata con sei chilometri pianeggianti, ma, subito dopo, i corridori hanno dovuto affrontare il durissimo Muro di Cà del Po (1,1 km al 12,2%). In cima all’erta simbolo di queste zone era piazzato il primo intertempo. In seguito allo scollinamento, vi sono stati sei chilometri di discesa e, poi, undici pianeggianti. Il secondo e il terzo rilevamento erano piazzati, rispettivamente, al chilometro 17 e 25. Superato quest’ultimo, la strada è tornata a salire fino al chilometro 31, quando è iniziata la discesa che porterà a un traguardo che ...