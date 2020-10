Omicidio Pamela Mastropietro: confermato l’ergastolo per il nigeriano Oseghale (Di sabato 17 ottobre 2020) È stata confermata dalla Corte d’Assise di Ancona la sentenza di ergastolo per Innocent Oseghale, l’uomo di 32 anni che nel gennaio del 2018 aveva ucciso e fatto a pezzi la diciottenne Pamela Mastropietro in un appartamento a Macerata. Oseghale si trova detenuto nel carcere di Forlì dal 2018. Le accuse sono di Omicidio volontario aggravato dalla violenza sessuale, vilipendio distruzione e occultamento di cadavere. La mamma di Pamela “giustizia è stata fatta” Felicità della mamma di Pamela che ha gridato “Grande, che dire giustizia è stata fatta“. Il cittadino nigeriano Oseghale, dopo aver ascoltato la sentenza, ha lasciato l’aula protestando e affermando ... Leggi su quotidianpost (Di sabato 17 ottobre 2020) È stata confermata dalla Corte d’Assise di Ancona la sentenza di ergastolo per Innocent, l’uomo di 32 anni che nel gennaio del 2018 aveva ucciso e fatto a pezzi la diciottennein un appartamento a Macerata.si trova detenuto nel carcere di Forlì dal 2018. Le accuse sono divolontario aggravato dalla violenza sessuale, vilipendio distruzione e occultamento di cadavere. La mamma di“giustizia è stata fatta” Felicità della mamma diche ha gridato “Grande, che dire giustizia è stata fatta“. Il cittadino, dopo aver ascoltato la sentenza, ha lasciato l’aula protestando e affermando ...

