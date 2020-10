Olevano sul Tusciano | era in montagna a cercare funghi | ritrovato dalla Forestale

Leggi su anteprima24

(Di sabato 17 ottobre 2020) Tempo di lettura: < 1 minutoI militari della Stazione Carabinieridi Acerno, allertaticentrale operativa del Comando Provinciale CC di Salerno per una segnalazione di persona scomparsa alla località “Lappe Faragna” in agro del comune di Acerno, si sono attivati ed insieme alla locale Stazione CC di Montecorvino R. hanno iniziato le ricerche partendo dal punto in cui il telefonino dello scomparso aveva agganciato la cella più vicina. Da detta cella si è poi risaliti alle coordinate GPS del cellulare dello scomparso. In tal modo il personale operante ha trovato prima la vettura e successivamente dopo diverse ore di ricerche e di cammino in un vallone impervio e poco accessibile, ricco di folta vegetazione, ritrovavano C.M. autista diSul, recatosi in ...