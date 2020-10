Oggi 10 925 contagi e 47 morti

Leggi su agi

(Di sabato 17 ottobre 2020) Ancora in salita la curva epidemica in Italia: sono 10.925 i casi Covid nelle ultime 24 ore, contro i 10.010 di ieri, ma con 165.837 tamponi, oltre 15mila più di ieri e nuovo record assoluto. Il totale dei casi sale così a 402.536. In lieve calo i decessi, 47(ieri erano 55), per un totale di 36.474. Nuovo balzo dei ricoveri: le terapie intensive sono 67 in più (ieri +52), e salgono cosi' a 705, mentre i ricoveri ordinari aumentano di 439 unità (ieri 382), e sono 6.617 in tutto. E' quanto emerge dal bollettino quotidiano del ministero della Salute. La regione con più casi rimane stabilmente la Lombardia, +2.664, seguita da Campania (1.410), Lazio (994), Piemonte (972) e Toscana (879). Nessuna regione a zero, quella che fa meglio, ma comunque in netta crescita, la Basilicata con 57 ...