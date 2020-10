Oculisti: “Con il lockdown quasi 3 milioni di visite perse, -300mila interventi di cataratta (Di sabato 17 ottobre 2020) “Durante il lockdown abbiamo accumulato dei ritardi spaventosi: c’è stata una riduzione del 25% degli interventi e delle visite Oculistiche, con quasi 3 milioni di visite rimandate o cancellate e circa 300mila interventi di cataratta in meno. Ad essere ridotte sono state anche le iniezioni intravitreali, che sappiamo quanto siano necessarie per risolvere il problema della maculopatia”. A farlo sapere il presidente dell’Associazione Italiana dei Medici Oculisti, Luca Menabuoni, intervenendo all’XI Congresso nazionale di AIMO, che si chiude oggi a Roma presso l’Hotel NH Collection Roma Vittorio Veneto (in Corso d’Italia 1). “La ripresa delle ... Leggi su meteoweb.eu (Di sabato 17 ottobre 2020) “Durante ilabbiamo accumulato dei ritardi spaventosi: c’è stata una riduzione del 25% deglie delleche, condirimandate o cancellate e circadiin meno. Ad essere ridotte sono state anche le iniezioni intravitreali, che sappiamo quanto siano necessarie per risolvere il problema della maculopatia”. A farlo sapere il presidente dell’Associazione Italiana dei Medici, Luca Menabuoni, intervenendo all’XI Congresso nazionale di AIMO, che si chiude oggi a Roma presso l’Hotel NH Collection Roma Vittorio Veneto (in Corso d’Italia 1). “La ripresa delle ...

CryAntonino : RT @emergency_live: Oculisti, il glaucoma uno dei grandi rischi degli italiani: otto persone su dieci, seppure a rischio di glaucoma, non s… - ptvonline2001 : Oculisti: 8 persone su dieci, seppure a rischio di #glaucoma, non si sottopongono a visite regolari con il rischio… - annmavi : RT @emergency_live: Oculisti, il glaucoma uno dei grandi rischi degli italiani: otto persone su dieci, seppure a rischio di glaucoma, non s… - emergency_live : Oculisti, il glaucoma uno dei grandi rischi degli italiani: otto persone su dieci, seppure a rischio di glaucoma, n… - orosan1 : Io ho una idea per usare i soldi del MES: 1) ADEGUARE OSPEDALI A PANDEMIE 2) RIFARE I PRONTI SOCCORSI 3) CREARE… -

Ultime Notizie dalla rete : Oculisti “Con Salute: Tennis & Friends, torna a Roma l'appuntamento con sport e prevenzione Affaritaliani.it