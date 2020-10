Nuovo virus suino della stessa famiglia di SARS-CoV-2 potrebbe infettare anche l’uomo (Di sabato 17 ottobre 2020) SADS-CoV, o coronavirus della sindrome da diarrea acuta dei suini: si chiama così un virus della stessa famiglia di SARS-CoV-2 che ha allarmato l’industria suina e potrebbe potenzialmente diffondersi anche tra gli esseri umani. L’allarme è stato lanciato da una ricerca, pubblicata su Proceedings of the National Academy of Sciences, condotta da scienziati dell’Università della Carolina del Nord, che hanno testato diversi tipi di cellule infettandole con una forma sintetica di SADS-CoV per scoprire quanto potesse essere alto il rischio di contaminazione tra specie. Il team ha condotto esami in laboratorio, scoprendo che SADS-CoV è stato in grado di replicarsi in modo ... Leggi su meteoweb.eu (Di sabato 17 ottobre 2020) SADS-CoV, o coronasindrome da diarrea acuta dei suini: si chiama così undi-CoV-2 che ha allarmato l’industria suina epotenzialmente diffondersitra gli esseri umani. L’allarme è stato lanciato da una ricerca, pubblicata su Proceedings of the National Academy of Sciences, condotta da scienziati dell’UniversitàCarolina del Nord, che hanno testato diversi tipi di cellule infettandole con una forma sintetica di SADS-CoV per scoprire quanto potesse essere alto il rischio di contaminazione tra specie. Il team ha condotto esami in laboratorio, scoprendo che SADS-CoV è stato in grado di replicarsi in modo ...

