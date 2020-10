Nuovo dpcm tra domenica e lunedì: chiusure e coprifuoco alle 22 (Di sabato 17 ottobre 2020) Leggo un'abbondanza di indiscrezioni, ma noi siamo qui e analizziamo tutti i dati, ci confrontiamo con le Regioni. Non inseguiamo le indiscrezioni. C'è un problema serio, non dobbiamo nasconderlo'. Leggi su notizie (Di sabato 17 ottobre 2020) Leggo un'abbondanza di indiscrezioni, ma noi siamo qui e analizziamo tutti i dati, ci confrontiamo con le Regioni. Non inseguiamo le indiscrezioni. C'è un problema serio, non dobbiamo nasconderlo'.

CottarelliCPI : E' in arrivo un nuovo DPCM. Una preghiera. Che sia un po' meno complicato da capite di quello del 13 ottobre (alleg… - MediasetTgcom24 : Finito vertice a Palazzo Chigi, nuovo dpcm tra domenica-lunedì #coronavirus - Agenzia_Ansa : #Covid, il nuovo dpcm arriverà tra domani e lunedì - EffettoFrank : RT @luigivanti: Il nuovo Dpcm (forse già domani) ci rinchiuderà in molti in casa per le 22; chiuderanno anche bar,pub, ristoranti,cinema,te… - hidjngit : @luigivanti Ma qual è il collegamento tra il nuovo DPCM e i Porti. Sono due cose completamente diverse. Stai tranqu… -