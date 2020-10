"Nuovo dpcm entro lunedì". Indiscrezioni, le misure: quali negozi chiudono, nodo-coprifuoco, lavoro stravolto (Di sabato 17 ottobre 2020) Il Nuovo dpcm con le misure di contenimento contro il coronavirus arriverà entro lunedì. E nel governo continuano trattative e battaglie. L'ipotesi del coprifuoco alla francese, con i cittadini chiusi in casa dalle 21 all'alba, o alle 22 nelle versione italiana, è il principale dilemma. Giuseppe Conte teme la seconda ondata e riconosce la stanchezza dei cittadini, non vuole il lockdown, semmai chiusure localizzate. Al vertice della seconda notte hanno partecipato anche Alfonso Bonafede e Teresa Bellanova, i lavori sono iniziati alle 2. Il coprifuoco, sostenuto dai ministri più esigenti, non è condiviso da Conte: il premier cerca altre strade per limitare assembramenti. Per esempio restringere ancora gli orari di bar, locali e ... Leggi su liberoquotidiano (Di sabato 17 ottobre 2020) Ilcon ledi contenimento contro il coronavirus arriverà;. E nel governo continuano trattative e battaglie. L'ipotesi delalla francese, con i cittadini chiusi in casa dalle 21 all'alba, o alle 22 nelle versione italiana, è il principale dilemma. Giuseppe Conte teme la seconda ondata e riconosce la stanchezza dei cittadini, non vuole il lockdown, semmai chiusure localizzate. Al vertice della seconda notte hanno partecipato anche Alfonso Bonafede e Teresa Bellanova, i lavori sono iniziati alle 2. Il, sostenuto dai ministri più esigenti, non è condiviso da Conte: il premier cerca altre strade per limitare assembramenti. Per esempio restringere ancora gli orari di bar, locali e ...

CottarelliCPI : E' in arrivo un nuovo DPCM. Una preghiera. Che sia un po' meno complicato da capite di quello del 13 ottobre (alleg… - Agenzia_Ansa : #Coronavirus, tra domani e lunedì un nuovo dpcm. Tra le ipotesi sul tavolo un coprifuoco, a partire dalle 22 o dall… - rtl1025 : ?? E' previsto tra domani e lunedì il varo del nuovo dpcm anti-Covid, al centro di un lungo vertice notturno a Palaz… - fashionart19 : RT @marco_sampietro: All'entrata in vigore del nuovo Dpcm ha chiuso il suo bar a mezzanotte, tra il 14 e il 15 ottobre. Poi quindici minuti… - Eib63 : RT @Open_gol: Arriverà entro lunedì il nuovo Dpcm con un'altra stretta sulle misure per contenere i contagi. Tra le ipotesi c'è anche un lo… -