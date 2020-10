Nuovo DPCM d’urgenza, novità sulle restrizioni: ecco cosa cambia (Di sabato 17 ottobre 2020) Nuovo DPCM: con i contagi saliti sopra i 10.000 casi in un giorno, ecco che il Governo ha deciso di adottare nuove restrizioni con un provvedimento straordinario che dovrebbe essere approvato già nella serata di oggi. Il Governo ne ha discusso a Palazzo Chigi in un lungo vertice che si è tenuto nella notte: la risalita dei contagi pone nella condizione di “adottare una strategia differente”, come spiegato dal Premier Giuseppe Conte, anche perché l’intenzione resta quella di evitare un secondo lockdown. In queste ore è appena iniziata, presso la sede della Protezione Civile di via Vitorchiano a Roma, la riunione di coordinamento tra Governo e Regioni. Nel vertice si sta discutendo di tamponi e della tenuta delle terapie intensive, ma anche ... Leggi su howtodofor (Di sabato 17 ottobre 2020): con i contagi saliti sopra i 10.000 casi in un giorno,che il Governo ha deciso di adottare nuovecon un provvedimento straordinario che dovrebbe essere approvato già nella serata di oggi. Il Governo ne ha discusso a Palazzo Chigi in un lungo vertice che si è tenuto nella notte: la risalita dei contagi pone nella condizione di “adottare una strategia differente”, come spiegato dal Premier Giuseppe Conte, anche perché l’intenzione resta quella di evitare un secondo lockdown. In queste ore è appena iniziata, presso la sede della Protezione Civile di via Vitorchiano a Roma, la riunione di coordinamento tra Governo e Regioni. Nel vertice si sta discutendo di tamponi e della tenuta delle terapie intensive, ma anche ...

