Nuovo decreto anti-Covid in arrivo Tra le ipotesi anche il coprifuoco notturno (Di sabato 17 ottobre 2020) È atteso al massimo per lunedì un Nuovo Dpcm che, vista l'impennata dei contagi, potrebbe portare a ulteriori restrizioni. Ecco alcune delle proposte su cui il governo ha aperto il confronto.

