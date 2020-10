Nuove sfide e trend per la Medicina Estetica | capofila filler e tossina botulinica | peeling e rivitalizzanti

Leggi su meteoweb.eu

(Di sabato 17 ottobre 2020) Un settore sempre in continua evoluzione, quello dellache, anche ai tempi del Covid19 prosegue senza sosta la sua crescita rispondendo in maniera sicura ed efficace alle richieste che il nuovo panorama sociale ha incrementato. “L’annuale aggiornamento dell’Osservatorio Nazionale diredatto dalla nostra Società Scientifica Agorà conferma ilregistrato negli ultimi due anni: richieste che tendono sempre più verso un modello di bellezza naturale, fresco e armonico nel pieno rispetto di forme e volumi. Ma non solo: una ricerca di bellezza che parte dalla ritrovata attenzione alla prevenzione, oltre che dalla scarsa invasività e che punta dritto al ritrovato miglioramento generale della propria immagine”, ...