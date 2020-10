Nuova Zelanda: 25 balene bloccate a Coromandel, corsa contro il tempo per salvarle [FOTO] (Di sabato 17 ottobre 2020) Venticinque balene sono rimaste bloccate a Coromandel, cittadina della Nuova Zelanda, situata nella regione di Waikato, nell’Isola del Nord. Il Ministero della Conservazione della Nuova Zelanda ha spiegato che esperti, insieme a vigili del fuoco e residenti locali, stanno cercando di mantenere idratati i globicefali bloccati: fanno parte di un gruppo di circa 60 esemplari che erano stati avvistati all’inizio della giornata vicino alla costa. L’organizzazione Project Jonah, impegnata nella protezione dei mammiferi marini della Nuova Zelanda, ha pubblicato FOTO di alcune delle balene che giacevano sulla sabbia e coperte da teli bagnati, mentre alcuni dei volontari vi versavano ... Leggi su meteoweb.eu (Di sabato 17 ottobre 2020) Venticinquesono rimaste, cittadina della, situata nella regione di Waikato, nell’Isola del Nord. Il Ministero della Conservazione dellaha spiegato che esperti, insieme a vigili del fuoco e residenti locali, stanno cercando di mantenere idratati i globicefali bloccati: fanno parte di un gruppo di circa 60 esemplari che erano stati avvistati all’inizio della giornata vicino alla costa. L’organizzazione Project Jonah, impegnata nella protezione dei mammiferi marini della, ha pubblicatodi alcune delleche giacevano sulla sabbia e coperte da teli bagnati, mentre alcuni dei volontari vi versavano ...

