Nuova svolta etica per Valentino: sarà il primo ad abolire la lana di alpaca (Di sabato 17 ottobre 2020) Si torna a parlare di Valentino, uno dei nomi che tornano più di frequente quando si parla di moda sostenibile. L’imperatore anche questa volta dimostra grande sensibilità sul tema dell’etica applicata al settore del fashion, concentrandosi sugli animali. Lo stilista ha infatti deciso di abolire all’interno delle sue collezioni tutti i capi fatti in lana di alpaca, a causa dei metodi spesso molto violenti di tosatura. Una scelta importante, che lancia un messaggio forte e chiaro e che conferma come il grande stilista sia costantemente al passo con i tempi e sempre intenzionato a migliorarsi. Una Nuova scelta etica per l’imperatore Si tratta di una scelta drastica, nata a seguito di un video diventato virale e girato da Peta, ... Leggi su metropolitanmagazine (Di sabato 17 ottobre 2020) Si torna a parlare di, uno dei nomi che tornano più di frequente quando si parla di moda sostenibile. L’imperatore anche questa volta dimostra grande sensibilità sul tema dell’applicata al settore del fashion, concentrandosi sugli animali. Lo stilista ha infatti deciso diall’interno delle sue collezioni tutti i capi fatti indi, a causa dei metodi spesso molto violenti di tosatura. Una scelta importante, che lancia un messaggio forte e chiaro e che conferma come il grande stilista sia costantemente al passo con i tempi e sempre intenzionato a migliorarsi. Unasceltaper l’imperatore Si tratta di una scelta drastica, nata a seguito di un video diventato virale e girato da Peta, ...

phibylydia : RT @CittadinidiTwtt: Via al panel 'La svolta digitale per la comunicazione e informazione pubblica, verso la nuova legge'. @SergioTalamo sp… - ScuolaSerCivico : RT @CittadinidiTwtt: Via al panel 'La svolta digitale per la comunicazione e informazione pubblica, verso la nuova legge'. @SergioTalamo sp… - ClaudiaOnnis : RT @CittadinidiTwtt: Via al panel 'La svolta digitale per la comunicazione e informazione pubblica, verso la nuova legge'. @SergioTalamo sp… - patrizia_madile : Fondamentale l'apporto di @elettrasincro allo studio del NIST (National Institute of Standards and Technology) di u… - SergioTalamo : RT @CittadinidiTwtt: Via al panel 'La svolta digitale per la comunicazione e informazione pubblica, verso la nuova legge'. @SergioTalamo sp… -

Ultime Notizie dalla rete : Nuova svolta Nuova svolta etica per Valentino: sarà il primo ad abolire la lana di alpaca Metropolitan Magazine Conservatorio Rinaldo Franci di Siena, tornano le lezioni in presenza e sicurezza

Dopo circa sette mesi le lezioni si svolgeranno nuovamente in presenza ... Lo facciamo in tutta sicurezza per garantire ai nostri ragazzi di tornare a svolgere l’attività di produzione artistica che ...

Il nuovo attacco della ministra al governatore sceriffo

La Azzolina contro De Luca e la decisione di chiudere le scuole: "Gli studenti sono tutti nei centri commerciali".

Dopo circa sette mesi le lezioni si svolgeranno nuovamente in presenza ... Lo facciamo in tutta sicurezza per garantire ai nostri ragazzi di tornare a svolgere l’attività di produzione artistica che ...La Azzolina contro De Luca e la decisione di chiudere le scuole: "Gli studenti sono tutti nei centri commerciali".