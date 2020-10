Nuova ordinanza anti-Covid di De Luca | Busitalia sospende le corse per le scuole

RegLombardia : #LNews #Covid_19 @FontanaPres firma nuova #ordinanza: #bar aperti fino alle 24. Stop a #sport di contatto dilettant… - Corriere : Covid in Lombardia, la nuova ordinanza: bar chiusi alle 21. Sport, fermi i campionati d... - MediasetTgcom24 : Covid, nuova ordinanza in Lombardia: stretta sulla movida | Chiuse sale gioco, scommesse e bingo #covid… - QAin51404808 : RT @CesareSacchetti: L'ordinanza della Regione Lombardia. Vietato consumare al bancone dei bar dopo le 18. Tutti i locali chiusi alle 24. G… - Ralf00329176 : RT @CesareSacchetti: L'ordinanza della Regione Lombardia. Vietato consumare al bancone dei bar dopo le 18. Tutti i locali chiusi alle 24. G… -

Ultime Notizie dalla rete : Nuova ordinanza

Torino, 16 ott 16:48 - (Agenzia Nova) - È stata firmata in queste ore dal presidente della Regione Piemonte, Alberto Cirio, la nuova ordinanza che riallinea al DPCM del 13 ottobre le disposizioni di ...A parte qualche ritocco, il modello usato è stata l’ordinanza varata 24 ore prima dalla Lombardia ... ribadisce di non aver assunto alcuna nuova decisione in solitaria. Come a dire, si proceda uniti ...