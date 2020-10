Nuoto, Federica Pellegrini: “Sto molto meglio! Una settimana di attesa e rifarò il tampone” (Di sabato 17 ottobre 2020) Federica Pellegrini sta vivendo con attesa la sua quarantena per la positività al Covid-19. La pluricampionessa mondiale dei 200 stile libero e vedette del Nuoto italiano e internazionale avrebbe dovuto dirigersi lunedì verso Budapest (Ungheria), dove ha preso il via l’International Swimming League 2020, la cosiddetta “Champions League” natatoria. Ebbene, l’esito del tampone a cui si è sottoposta l’ha costretta a rinunciare per il momento all’evento, dovendo affrontare 10 giorni di isolamento come previsto dalle norme italiane. Un brutto colpo per Federica, che non vedeva l’ora di tornare a gareggiare tra le fila degli Aqua Centurions, lei che è la leader della compagine. La campionessa veneta, dopo aver vissuto momenti difficili ... Leggi su oasport (Di sabato 17 ottobre 2020)sta vivendo conla sua quarantena per la positività al Covid-19. La pluricampionessa mondiale dei 200 stile libero e vedette delitaliano e internazionale avrebbe dovuto dirigersi lunedì verso Budapest (Ungheria), dove ha preso il via l’International Swimming League 2020, la cosiddetta “Champions League” natatoria. Ebbene, l’esito del tampone a cui si è sottoposta l’ha costretta a rinunciare per il momento all’evento, dovendo affrontare 10 giorni di isolamento come previsto dalle norme italiane. Un brutto colpo per, che non vedeva l’ora di tornare a gareggiare tra le fila degli Aqua Centurions, lei che è la leader della compagine. La campionessa veneta, dopo aver vissuto momenti difficili ...

